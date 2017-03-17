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بالفيديو.. 3 مفاتيح يملك بها الرجل "قلب" المرأة

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بالفيديو.. 3 مفاتيح يملك بها الرجل "قلب" المرأة بالفيديو.. 3 مفاتيح يملك بها الرجل "قلب" المرأة

مصراوي Masrawy

.. 3 مفاتيح يملك بها الرجل "قلب" المرأة

كتبت - نرمين الجلاد:

دائما ما يشكو الرجل من صعوبة فهم زوجته وعدم قدرته علي التعامل الصحيح معها، حيث يرجع ذلك إلى عدم فهم طبيعة واحتياجات المرأة.

وأشار الداعية مصطفي حسني في برنامج "فكر" إلى مفاتيح الوصول إلى قلب الزوجة وأهمها أن يكون الزوج سندًا لزوجته ماديا ومعنويا، وأن يتعلم الزوج فن الاهتمام والإصغاء الذي يشعرها بمدى حبه لها، وأيضا الاحترام النفسي والجسدي يلعب دورا مهما في نجاح العلاقة الزوجية.

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مصراوي Masrawy

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