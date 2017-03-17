"عمومية الصحفيين" تعتمد ميزانية النقابة.. واستمرار عملية التصويت بالانتخابات

كتبت - هاجر حسني:

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الجمعة، ميزانية النقابة لسنة 2016، وقامت أيضا بالتصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017.

وقال خالد ميري، خلال اجتماعه بالجمعية العمومية، إن التصويت بدأ في تمام الثانية والنصف ظهرا على مقعد النقيب و6 أعضاء من مجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتنافس على مقعد النقيب 7 مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.​​