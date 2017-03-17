أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"عمومية الصحفيين" تعتمد ميزانية النقابة.. واستمرار عملية التصويت بالانتخابات

Google+ Print
"عمومية الصحفيين" تعتمد ميزانية النقابة.. واستمرار عملية التصويت بالانتخابات "عمومية الصحفيين" تعتمد ميزانية النقابة.. واستمرار عملية التصويت بالانتخابات

مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الجمعة، ميزانية النقابة لسنة 2016، وقامت أيضا بالتصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017.

وقال خالد ميري، خلال اجتماعه بالجمعية العمومية، إن التصويت بدأ في تمام الثانية والنصف ظهرا على مقعد النقيب و6 أعضاء من مجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتنافس على مقعد النقيب 7 مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.​​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية