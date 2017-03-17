الداخلية العراقية: ضبط خلية إرهابية نفذت تفجيرا بتكريت قبل يومين

بغداد - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الاستخبارية وقوات مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين من ضبط خلية إرهابية مسؤولة عن عملية تفجير سيارة مفخخة، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الأجهزة الاستخبارية ومكافحة الإرهاب في صلاح الدين أثمرت جهودها ومتابعاتها الأمنية خلال 48 ساعة الماضية عن إلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير مدخل شارع الأطباء بمدينة تكريت باستخدام سيارة مفخخة.

وكانت سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في شارع الأطباء بمدينة بتكريت بصلاح الدين، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين عراقيين و42 جريحا.

ولفت العميد سعد معن إلى عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفّذ عملية نوعية شمالي العاصمة العراقية بغداد، أدت إلى القبض على 4 متهمين مطلوبين قضائيا وفق قضايا إرهاب لجهات التحقيق.

من جهة أخرى، أشار مصدر أمني إلى أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل قائد الحشد العشائري في منطقة المشاهدة الشيخ لطيف الجاري بقضاء الطارمية شمالي بغداد، وقتلته مع اثنين من أفراد حمايته وإصابة اثنين آخرين من أفراد عائلة القتيل، مشيرا إلى أن المسلحين ألقوا بقنبلتين يدويتين انفجرتا داخل المنزل خلال مغادرتهم المنزل.