«هتبيعها بسهولة».. هذه السيارات الأكثر احتفاظًا بقيمتها في السوق

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“العربية دي بياعة"، جملة عادة ما تتردد في سوق السيارات بشكل مستمر، فهناك مجموعة من الإصدارات التي تتمتع بثقة الجمهور بشكل أساسي، وهو ما يجعلها تتصدر المشهد في قوائم المركبات الأكثر مبيعًا في مصر على مستوى الإصدارات الجديدة، كما لا تشهد عملية بيع المستعمل منها معاناة كبيرة.

ولا شك أن "سوق السيارات" في مصر له سمات مختلفة بشكل واضح، حيث تظل إمكانية إعادة بيع السيارة سمة أساسية يجب توافرها أثناء الشراء، لاسيما وأن قطاع واسع من الجمهور يتعامل مع الأمر على أنه تجارة واضحة، وفي هذا السياق، تستعرض "التحرير لايف" عددًا من أهم السيارات التي يمكن إعادة بيعها في المستقبل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك وفقًا لآراء الجمهور في سوق السيارات، ومنها:

رينو لوجان

"لوجان مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، ويوجد إصدارين، الأول بقوة 90 حصان، والثاني 110 حصان، بإمكانية امتلاك ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو أوتوماتيك خمس سرعات، السيارة مزودة بأنظمة أمان للمكابح، مثل نظام مانع للانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD"، كما أنها تصدر في مصر بثلاث باقات مع إمكانية الحصول على ناقل حركة أوتوماتيك في كل منها، إضافة إلى وجود كشافات إضاءة نهارية مضاء باستمرار، مع تميز للباقة الثالثة ببعض الكماليات مثل مثبت السرعة والجنوط الرياضية وغيرها.

هيونداي فيرنا

"فيرنا في مصر" مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، يعطي قوة 106 حصان، بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو أوتوماتيك 5 سرعات، وتصدر في مصر بثلاث باقات، اثين منهما بناقل حركة مانيوال، وهما "GL” و"GLG”، والأخيرة بناقل حركة أوتوماتيك، وهي "GLS”، وتختلف الباقات الثلاثة فيما بينها بعدد من الكماليات، مثل مرايا كهربية ومصابيح ضباب وعجلة قيادة قابلة للإمالة وغيرها.

بروتون جين 2

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"جين 2" تمتلك محرك بسعة 1600 سي سي أربعة سلندر، ينتج 110 حصان، بناقل حركة 5 سرعات للنسخة المانيوال، و4 سرعات للنسخة الأوتوماتيك، وتحتوي على أنظمة أمان خاصة بالمكابح، مثل نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD” ونظام منع الانزلاق "ABD”.

كيا بيكانتو

"بيكانتو 2016" مزودة بمحرك 1200 سي سي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 87 حصان، ومتوافرة بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك ذو 4 سرعات، وتصدر في مصر بثلاث باقات هي "Basic AT” و"EX SRF” و"Highline”، بالإضافة إلى النسخة ذات ناقل الحركة المانيوال، وتتفاوت تلك الإصدارات بمجموعة الكماليات التي تضمها، مثل الزجاج الكهربي والمرايا الكهربية وغيرها.

هيونداي إلنترا

"إلنترا AD" في مصر مزودة بمحرك بسعة 1600 سي سي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 127 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات، وتصدر في مصر بست باقات مختلفة، تتفاوت فيما بينها في أنظمة أمان المكابح مثل مثل مانع الانغلاق "ABS”، إضافة إلى اختلافها في عدد من الكماليات مثل عجلة القيادة متعددة المهام ونظام مساعد الركن الأمامي والخلفي وغيرها.