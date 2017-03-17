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حظك اليوم برج الدلو السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة. تميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في ترويجها

عاطفياً: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور

صحياً: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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