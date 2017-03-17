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حظك اليوم برج الحوت السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: من اليوم وصاعداً قد تضطر إلى العمل مع زملائك كفريق واحد، فيترك ذلك آثاراً إيجابية على أجواء العمل

عاطفياً: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار

صحياً: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها  

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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