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توسيع التحقيق مع فيون ليشمل تلقيه بزات فاخرة كهدايا

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توسيع التحقيق مع فيون ليشمل تلقيه بزات فاخرة كهدايا توسيع التحقيق مع فيون ليشمل تلقيه بزات فاخرة كهدايا

مصراوي Masrawy

مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون

باريس (أ ف ب)
افاد مصدر قضائي فرنسي وكالة فرانس برس الخميس ان التحقيق القضائي الجاري مع مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون في قضية احتمال استفادة زوجته واثنين من اولاده من وظائف وهمية تم توسيعه ليشمل بزات فاخرة تلقاها كهدايا.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه ان النيابة العامة المالية وسّعت تحقيق قضاة الاستنطاق ليشمل شبهات باستغلال نفوذ.

وكانت وسيلة اعلام فرنسية اكدت الاحد ان احد الاثرياء سدّد في فبراير ثمن بزتين اشتراهما فيون من مصمم ازياء باريسي معروف وبلغ سعرهما 13 ألف يورو.

واعترف فيون الاثنين بأن احد اصدقائه أهداه هاتين البزتين. وقال "صديق لي اهداني بزات في فبراير. اين المشكلة؟"، قبل ان يعود ويؤكد ان هذه الهدية "لا علاقة لها البتة" بالسياسة.

ولكن بحسب صحيفة لو جورنال دو ديمانش فان الهدايا من الصديق الثري لم تقتصر على هاتين البزتين من ماركة ارنيس بل يضاف اليهما مبلغ 35 الفا و500 يورو "تم تسديده نقدا" لدى المتجر نفسه مقابل بزات حصل عليها فيون اعتبارا من 2012 وبلغ ثمنها الاجمالي حوالى 48 الفا و500 يورو.

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مصراوي Masrawy

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