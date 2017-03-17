حظك اليوم برج الجدي السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: قد تثار بعض المشكلات. حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات. إبتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيّاً



عاطفياً: اصغِ الى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق. ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته



صحياً: حذار الإكثار من الحلويات والشوكولا، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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