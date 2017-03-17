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حظك اليوم برج القوس السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى اخباراً جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الارباح هذا اليوم. 

عاطفياً: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع الى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك مع الحبيب

صحياً: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكاراً جديدة للمحافظة على الصحة سليمة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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