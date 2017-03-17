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حظك اليوم برج العقرب السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة

عاطفياً: تحتفل بجديد، أو بانتصار. تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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