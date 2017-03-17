حظك اليوم برج الأسد السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: قرارات مهمة على الصعيد، بعدما فرضت نفسك في المقدمة بين زملائك



عاطفياً: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي الى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة



صحياً: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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