حظك اليوم برج السرطان السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: بانتظارك الكثير من المسؤوليات والأعباء التي تتطلّب منك عملاً جدّيًّاً. تتعرّض للارهاق من دون أي شك ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج



عاطفياً: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر



صحياً: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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