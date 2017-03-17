مدرب تشيلسي السابق مرشح لقيادة ميدلزبره بعد إقالة كارانكا

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الهولندي جوس هيدينك، مدرب تشيلسي السابق يعد أبرز المرشحين لقيادة فريق ميدلزبره الإنجليزي، بعد إقالة الإسباني إيتور كارانكا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ميدلزبره يعتقدون أن المدرب الهولندي صاحب الـ70 عامًا، لديه خبرة كبيرة ستساعد الفريق في البقاء في البريميرليج.

وتابعت "ذا صن" بأن نايجل بيرسون، البالغ من العمر 53 عامًا، والذي قضى أربع سنوات كلاعب في ريفرسايد، سيكون هو منافس هيدينك لتولي قيادة الفريق، حيث إن بيرسون عاطل عن العمل منذ رحيله عن ديربي كاونتي في أكتوبر الماضي.

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وأعلن نادي ميدلزبره، أمس الخميس، رحيل كارانكا، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من توليه لهذا المنصب، وقرر النادي تعيين ستيف أنجولا لخلافة كارانكا، بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث لم يفز الفريق في آخر 10 مباريات.

الجدير بالذكر أن ميدلزبره في المركز قبل الأخير (19) بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بفارق 44 نقطة عن تشيلسي المتصدر.