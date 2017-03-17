أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مدرب تشيلسي السابق مرشح لقيادة ميدلزبره بعد إقالة كارانكا

Google+ Print
مدرب تشيلسي السابق مرشح لقيادة ميدلزبره بعد إقالة كارانكا مدرب تشيلسي السابق مرشح لقيادة ميدلزبره بعد إقالة كارانكا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الهولندي جوس هيدينك، مدرب تشيلسي السابق يعد أبرز المرشحين لقيادة فريق ميدلزبره الإنجليزي، بعد إقالة الإسباني إيتور كارانكا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ميدلزبره يعتقدون أن المدرب الهولندي صاحب الـ70 عامًا، لديه خبرة كبيرة ستساعد الفريق في البقاء في البريميرليج.

وتابعت "ذا صن" بأن نايجل بيرسون، البالغ من العمر 53 عامًا، والذي قضى أربع سنوات كلاعب في ريفرسايد، سيكون هو منافس هيدينك لتولي قيادة الفريق، حيث إن بيرسون عاطل عن العمل منذ رحيله عن ديربي كاونتي في أكتوبر الماضي.

شاهد أيضا

وأعلن نادي ميدلزبره، أمس الخميس، رحيل كارانكا، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من توليه لهذا المنصب، وقرر النادي تعيين ستيف أنجولا لخلافة كارانكا، بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث لم يفز الفريق في آخر 10 مباريات.

الجدير بالذكر أن ميدلزبره في المركز قبل الأخير (19) بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بفارق 44 نقطة عن تشيلسي المتصدر.   

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016