أصدقاء الأمس متنافسو اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم العديد من اللاعبين والمدربين في مواجهة فرقهم القديمة، ولعل أبرز تلك المباريات ستكون مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وسيعود في تلك المواجهة كارلو أنشيلوتي إلى مواجهة ريال مدريد الذي أشرف على تدريبه في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وحقق مع الفريق الملكي لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2013- 2014، وتغلب حينها على فريقه الحالي بايرن ميونيخ بهدف نظيف في إسبانيا وبرباعية تاريخية على ملعب أليانز أرينا، كما توج مع الريال بلقب كأس ملك إسبانيا في نفس الموسم قبل أن يتوج في موسمه الأخير بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وستشهد تلك المواجهة عودة تشابي ألونسو لمواجهة فريقه القديم ريال مدريد، الذي توج معه بالعاشرة التاريخية في دوري الأبطال، إلى جانب آخر لقب في الدوري الإسباني في عام 2012 تحت قيادة جوزيه مورينيو، وأخيرا سيواجه توني كروس فريقه السابق بايرن ميونيخ، الذي توج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني ومثلها في كأس ألمانيا ولقب في السوبر المحلي ومثله في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة ستشهد مواجهة المعلم والتلميذ، حيث عمل مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان كمدرب مساعد لكارلو أنشيلوتي في ولايته مع الفريق الملكي، وفي المواجهة الأخرى التي ستجمع بين يوفنتوس وبرشلونة، سيعود اللاعب البرازيلي داني ألفيس لمواجهة فريقه السابق في مباراة لم يكن يتمناها ألفيس سوى في المباراة النهائية، وحقق ألفيس مسيرة حافلة بالإنجازات رفقة البارسا من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات وكأس ملك إسبانيا 4 مرات والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات ومثلها في كأس العالم للأندية.