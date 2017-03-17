تعرف على تاريخ الصدامات العنيفة بين فرسان ربع نهائي دوري الأبطال

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أسفرت قرعة دور ربع النهائي عن موقعتين ناريتين ستجمع الأولى بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، والأخرى بين يوفنتوس وبرشلونة في تكرار لنهائي 2015، الذي حسمه البارسا لصالحه بنتيجة 3-1 في برلين، ونستعرض معكم في السطور التالية المواجهات المباشرة بين الفرق.

1- ريال مدريد وبايرن ميونيخ

تواجه ريال مدريد مع بايرن ميونيخ 11 مرة من قبل في دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا للأندية البطلة بمسماها القديم، وكانت المباراة الأولى في نصف نهائي 1975- 1976 وتعادل الفريقان ذهابا في ملعب البيرنابيو بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز البايرن إيابا في الملعب الأوليمبي بثنائية نظيفة ويتأهل للمباراة النهائية ويتغلب على سانت إتيان الفرنسي بهدف نظيف.

ومن ثم تواجه الفريقان مجددا في نصف النهائي في موسم 1986- 1987 وفاز بايرن ميونيخ في الملعب الأوليمبي بنتيجة 4-1 قبل أن يخسر إيابا في البيرنابيو بهدف نظيف، ليحجز العملاق البافاري مقعده في المباراة النهائية وخسر حينها أمام بورتو بنتيجة 2-1.

وتجدد الصدام في الموسم التالي مباشرة ولكن في الدور ربع النهائي وفاز بايرن ميونيخ ذهابا بنتيجة 3-1 قبل أن يعوض الريال إيابا بنتيجة 2-0 ليودع الفريق الملكي بعدها في الدور نصف النهائي أمام أيندهوفين الهولندي، وأتت المواجهة الرابعة بين العملاقين في دور المجموعات الثاني من موسم 1999- 2000، وفاز البايرن في البيرنابيو بنتيجة 4-2 وفاز في ألمانيا مرة أخرى بنتيجة 4-1.

وتجدد الصدام بين الفريقين في نفس الموسم ولكن في نصف النهائي وفاز ريال مدريد ذهابا في البيرنابيو بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر على الملعب الأوليمبي بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى المباراة النهائية، حيث تفوق على فالنسيا بثلاثية دون رد.

واصطدم ريال مدريد ببايرن ميونيخ للمرة السادسة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2000-2001 في الدور نصف النهائي، وفاز البايرن ذهابا بهدف نظيف على ملعب البيرنابيو قبل أن يكرر فوزه إيابا بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريق البافاري إلى المباراة النهائية ويتفوق على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفي الموسم التالي مباشرة، تواجه الكبيران في الدور ربع النهائي وفاز البايرن على ملعبه ذهابا بنتيجة 2-1 قبل أن يفوز الريال إيابا بثنائية نظيفة ليتأهل الفريق الإٍسباني إلى نصف النهائي ويشق طريقه ليحرز اللقب في المباراة النهائية على الفريق الألماني الآخر باير ليفركوزن.

وكرر ريال مدريد فوزه على بايرن ميونيخ في دور الـ16 من موسم 2003-2004 وتعادل الفريقان ذهابا في ميونيخ بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الريال إيابا في البيرنابيو بهدف نظيف ليخرج بعدها من الدور ربع النهائي أمام موناكو الفرنسي، وتجددت المواجهة بين الفريقين في نفس الدور من موسم 2006-2007، حيث فاز ريال مدريد ذهابا بنتيجة 3-2 قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع هدف في البطولة عن طريق روي ماكاي، وودع بايرن ميونيخ البطولة في ربع النهائي أمام ميلان الإيطالي.

ومن ثم تواجه الفريقان في نصف نهائي موسم 2011-2012، وفاز البايرن ذهابا بنتيجة 2-1 قبل أن يفوز الريال إيابا بنفس النتيجة ويحسم الفريق البافاري المباراة بركلات الترجيح ويخسر بعدها النهائي على ملعبه أمام تشيلسي، وتواجه الفريقان للمرة الأخيرة في نصف نهائي 2013-2014، وحينها فاز ريال مدريد ذهابا بهدف نظيف قبل أن يفوز إيابا بنتيجة عريضة استقرت على رباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويتغلب على أتليتيكو مدريد بنتيجة 4-1 ليحرز اللقب العاشر له في المسابقة الأوروبية.

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2- برشلونة ويوفنتوس

لم يتواجه الكبيران سوى 3 مرات في دوري أبطال أوروبا من بينها مرتان في الدور ربع النهائي كما هو الحال هذا الموسم، وكانت المواجهة الأولى في موسم 1985- 1986 في الدور ربع النهائي، وفاز برشلونة ذهابا في الكامب نو بهدف نظيف قبل أن يتعادلا في الإياب بتورينو ليكمل البارسا مشواره بعدها إلى المباراة النهائية، حيث خسر حينها من ستيوا بوخارست الروماني بركلات الترجيح.

وتواجه الكبيران من جديد في الدور ربع النهائي أيضا من موسم 2002- 2003، وتعادلا في تورينو بهدف لكل فريق قبل أن يفوز يوفنتوس إيابا في الكامب نو بنتيجة 2-1، ليتأهل اليوفي بعدها إلى المباراة النهائية ويخسر بركلات الترجيح أيضا من ميلان.

وأتت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري الأبطال في المباراة النهائية من موسم 2014- 2015، وفاز العملاق الكتالوني بنتيجة 3-1 ليحصد البارسا آخر ألقابه حينها في أعرق المسابقات الأوروبية.

3- ليستر سيتي وأتليتيكو مدريد

لم يلتق الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما سبق أن تواجها في الدور الأول من كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1961- 1962 والدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997- 1998 وفاز أتليتيكو في المباراتين.

4- موناكو وبروسيا دورتموند

لم يسبق للفريقين أن تواجها من قبل في دوري أبطال أوروبا.