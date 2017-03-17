نيدفيد: يوفنتوس أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف برشلونة

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وصف التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، مواجهة ناديه أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالكبيرة، مؤكدًا أن اليوفي أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف الفريق الكتالوني.

وأضاف نجم السيدة العجوز السابق: "ستكون مواجهة برشلونة كبيرة ورائعة، فالفريقان، كلاهما من أفضل الفرق على الساحة الأوروبية، ونحن جاهزون لمقابلة جميع المنافسين".

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وتابع نيديفد صاحب الـ44 عامًا: "المباراة الأولى ستكون في تورينو ونحن جاهزون، وليس لدينا فارق بين أن تقام المباراة الأولى في إيطاليا أو في إسبانيا"، مؤكدًا أن يوفنتوس لو استطاع الفوز على برشلونة سيكون شيئا رائعا.

الجدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، في حضور جيورجيو ماركيتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. (طالع التفاصيل).