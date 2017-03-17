أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيدفيد: يوفنتوس أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف برشلونة

Google+ Print
نيدفيد: يوفنتوس أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف برشلونة نيدفيد: يوفنتوس أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف برشلونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، مواجهة ناديه أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالكبيرة، مؤكدًا أن اليوفي أثبت في مرات عديدة أنه لا يخاف الفريق الكتالوني.

وأضاف نجم السيدة العجوز السابق: "ستكون مواجهة برشلونة كبيرة ورائعة، فالفريقان، كلاهما من أفضل الفرق على الساحة الأوروبية، ونحن جاهزون لمقابلة جميع المنافسين".

شاهد أيضا

وتابع نيديفد صاحب الـ44 عامًا: "المباراة الأولى ستكون في تورينو ونحن جاهزون، وليس لدينا فارق بين أن تقام المباراة الأولى في إيطاليا أو في إسبانيا"، مؤكدًا أن يوفنتوس لو استطاع الفوز على برشلونة سيكون شيئا رائعا. 

الجدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، في حضور جيورجيو ماركيتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. (طالع التفاصيل).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016