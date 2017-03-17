اليونايتد في مواجهة سهلة أمام أندرلخت في الدوري الأوروبي

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أقيمت قرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج"، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، في حضور جيورجيو ماركيتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي.

وتأهل إلى دور الثمانية في البطولة كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليون الفرنسي، وبشكتاش التركي، وأندرلخت وجنك البلجيكيين، وأياكس الهولندي، وشالكه الألماني، سيلتا فيجو الإسباني.

وفيما يلي المواجهات التي أسفرت عنها القرعة:-

1- أندرلخت (بلجيكا)- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

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2- سيلتا فيجو (إسبانيا)- جينك (بلجيكا)

3- أياكس (هولندا)- شالكة (ألمانيا)

4- أولمبيك ليون (فرنسا)- بشكتاش (تركيا)