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تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

التحرير

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أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد دور النصف نهائي لبطولة كأس الإتحاد.

وفيما يلي مواعيد دور النصف نهائي:-

- السبت 22 ابريل : تشيلسي × توتنهام.

- الأحد 23 أبريل : أرسنال × مانشستر سيتي.

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وكان قد صعد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد تغلبه على ميدلزبره بهدفين نظيفين على ملعب الأخير  ريفرسايد ستديوم، بقيادة الحكم مايك دين.

فيما صعد أرسنال بقيادة مديره الفني الفرنسي أرسين فينجر، بعد اكتساحه لفريق لينكولن سيتي بخماسية نظيفة بملعب الإمارات بقيادة الحكم انتوني تايلور. 

فيما صعد توتنهام هوتسبير، بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، بعد أن أطاح بفريق ميلوول بسداسية نظيفه بملعب وايت هارت لين، بقيادة الحكم مارتن أتكينسون، بينما صعد تشيلسي، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد تغلبه على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لاشئ، بقيادة الحكم مايكل أوليفير. 

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التحرير

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