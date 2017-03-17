فيديو| سلامة: نقف يدًا واحدة لإنقاذ «الصحفيين» وإعادتها لما كانت عليه

التحرير

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أعرب الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، التي تجرى اليوم الجمعة، عن ثقته في أعضاء النقابة للخروج بانتخابات رائعة، يفتخر بها الجميع، متمنيًا أن تسير الأمور على ما يرام.

وقال في تصريحاتٍ لـ"التحرير": "الهدف من إجراء الانتخابات هو وحدة النقابة وليس ترسيمها مثلما يفعل البعض، وأن نكون يدًا واحدة لإنقاذ النقابة وإعادتها لما كانت عليه سابقًا".

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، حسبما أعلن خالد ميري وكيل مجلس النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث قال إنَّ عدد من سجَّلوا في كشوف الجمعية العمومية تجاوز 2150 عضوًا، وهو المطلوب في اجتماع اليوم بواقع "25% + 1" كنصاب قانوني لانعقاد الانتخابات.

وأوضح ميري أنَّه بمجرد اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال، ومن ثمَّ بدء الانتخاب في الخامسة من مساء اليوم.

وبدأ في العاشرة صباحًا التسجيل في الجمعية العمومية بالسرادق المقام أمام مبنى النقابة، واشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية "٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية"، بينما لم يكتمل حتى الثانية عشرة ظهرًا فتقرر المد ساعةً، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه أو إيصال بسداد آخر اشتراك.

وتبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل، ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

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ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين، لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس لجنة الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم سلامة والنقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، إلى جانب 71 مرشحًا على ستة مقاعد بمجلس النقابة.