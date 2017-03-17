وزير الاتصالات: إنشاء مراكز لكبرى الشركات المطورة للتكنولوجيا في مصر

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واصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، اجتماعاته المكثفة مع كُبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوادي السليكون بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لبحث توسع استماراتها في مصر وتفعيل مجموعة من الشراكات والمشروعات تساهم في تنمية الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة من الكوادر التكنولوجية في تخصصات مُتقدمة تحتاجها مصر لمواصلة جهود التنمية الاقتصادية.

واستهل "القاضي" اجتماعاته بقيادات شركة "HP Inc"، وهي شركة تابعة لشركة "HP العالمية"، وتعمل في إنتاج أجهزة الحاسبات ومشتملاتها والحلول التكنولوجية.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير التعلم الذكي، حيث وجّه الوزير الدعوة لقيادات الشركة لزيارة مصر للتعرف على التجربة المصرية ودراسة التحديات وتطوير إطار للتعاون معها من أجل تفعيل استراتيجية ومنظومة التعليم والتعلم الذكي المتكاملة في مصر والتي من ضمن عناصرها تصنيع الحاسب اللوحي المصمم خصيصاً لاحتياجات التعليم بمصر.

كما عقد الوزير لقاءًا آخر مع قيادات شركة "HP Enterprise" وهي تعمل في مجال تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة في البنية التحتية وتأمين الشبكات، حيث ناقش المستجدات في التعاون بين الشركة العالمية والشركة المصرية للاتصالات من خلال تبادل الخبرات في مجالات البيانات العملاقة والحوسبة السحابية وخدمات إنترنت الأشياء، هذا بالإضافة إلى بحث التعاون في مجالات تأمين الشبكات وتقنيات الحوسبة السحابية، والاضطلاع على تجارب الشركة الناجحة فيما يخص إدارة المُدُن الذكية.

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وكذلك التقى القاضي مع مايك ماتلوك المدير العام ورئيس القطاع التجاري للأمريكتين بشركة "جنيرال الكتريك ديجيتال" العالمية، و أيمن خطاب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنيرال الكتريك" لمصر وشمال شرق إفريقيا العاملة في مجال الحلول الرقمية لخدمة الصناعة، حيث تم الاتفاق على التعاون في نقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية في عدة مجالات، ومنها (بناء وتطوير أنظمة وتطبيقات خاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة وفقًا لاحتياجات الدولة؛ وإنشاء مركز للتميُز ومعمل خاص بالشركة في مصر في مجال الصناعات الرقمية التي تخدم كافة مجالات التنمية الاقتصادية).

وفي هذا السياق، تقرر استكمال المباحثات بين الوزارة والشركة في لقاء موسع في القاهرة من أجل الاتفاق على أفضل النُظُم المناسبة لاحتياجات العاصمة الإدارية الجديدة المدعومة بتطبيقات انترنت الأشياء؛ ولدعم هذا المشروع العملاق سيتم تمكين مجموعة مختارة من المهندسين المتخصصين لتوفير الدعم الفني لنظم حماية البيانات والمعلومات (الأمن السييراني) الخاصة بهذه الانظمة.

كما عقد المهندس ياسر القاضي لقاءًا مع الدكتور والدن راين رئيس شركة "مينتور جرافيكس" ومديرها التنفيذي وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا التصميم الإلكتروني، حيث تمت مناقشة تفعيل نشاط الشركة في مصر من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر التكنولوجية بهدف رفع الكفاءات لتمكينها من إيجاد فرص عمل بشركات البرمجيات المعتمدة عالمياً.

كما تم بحث إنشاء مركز تَمَيُز خاص بالنظم المُدمجة المستخدمة في صناعة السيارات ومعمل خاص بمراجعة التصميم الالكتروني بمصر.

وتستهدف شركة "مينتور جرافيكس" بمنتجاتها وحلولها التكنولوجية تمكين شركات الأعمال من تطوير منتجات أكثر فاعلية، وتم الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل المجموعة الألمانية سيمنز.