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«رياح مثيرة للأتربة».. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة «غدًا»

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«رياح مثيرة للأتربة».. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة «غدًا» «رياح مثيرة للأتربة».. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة «غدًا»

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا السبت، بأن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرةً للرمال والأتربة على جنوب البلاد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، والطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل شديد البرودة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أمَّا حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف متر إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 15 22

الإسكندرية 12 18

مطروح 14 17

بورسعيد 13 18

دمياط 13 19

بلطيم 14 19

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 24

العريش 10 21

نخل 7 23

طابا 9 22

الطور 15 24

مرسى علم 18 26

الغردقة 14 25

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شرم الشيخ 18 25

رفح 10 20

كاترين 7 18

سيوة 13 22

المنيا 13 25

الفيوم 13 26

رأس سدر 15 25

أبو سمبل 11 29

وسط الدلتا 14 22

أسيوط 14 25

سوهاج 15 27

الأقصر 13 29

أسوان 16 30

شلاتين 14 27

حلايب 18 26

الوادي الجديد 15 27

قنا 15 28

نويبع 17 23

السلوم 15 16
 

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