«مصر للطيران» تطرح 156 ألف مقعد خلال موسم عمرة رجب وشعبان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استعدت "مصر للطيران" لموسم العمرة لهذا العام "2017-1438"، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من 1 أبريل وحتى 20 مايو المقبلين، وتحديدًا عمرة رجب وشعبان، حيث طرحت سعة مقعدية تصل إلى 156 ألف راكب وفقًا للطلبات المقدمة.

صرَّح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة، حيث قال إنَّه من المقرر تسيير الجسر الجوي للشركة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى إلى جدة والمدينة المنورة.

وأضاف: "نظرًا لأنَّ موسم العمرة هذا العام بدأ متأخرًا مقارنةً بالأعوام السابقة، فقد حرصنا هذا العام على تلبية كافة الطلبات المقدمة من الجهات المنظمة لموسم العمرة، وموسم العمرة لا يقل أهمية عن موسم الحج من حيث الاستعدادات والترتيبات التي تقوم بها الشركة للتعامل مع كثافة التشغيل، حيث تحرص الشركة على أداء مواسم ناجحة ومشرفة من خلال خدماتها التي يحصل عليها المعتمرين بدءًا من حجز تذكرة السفر وحتى انتهاء رحلتهم".

شاهد أيضا

من جانبه، أوضح الطيار شريف عزت رئيس "مصر للطيران" للخطوط الجوية أنَّ الشركة استعدت أيضًا لعمرة شهر رمضان المعظم الذي من المقرر أن يبدأ خلال شهر مايو المقبل، حيث يعد أكثر الشهور كثافة من حيث التشغيل على مدار موسم العمرة.

وأشار إلى أنَّه تمَّ التنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للمعتمرين من كبار السن وغيرهم حتى إنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أي معوقات، مؤكِّدًا أنَّ أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تمامًا لبدء موسم سفر المعتمرين.

تابع: "في بداية التشغيل سنعتمد على جدول التشغيل المنتظم، حيث أنَّ الشركة تسير عشر رحلات إلى جدة، وخمس رحلات إلى المدينة المنورة، وسيتم المناورة بالطرازات".