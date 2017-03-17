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سقوط شبكة للهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

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سقوط شبكة للهجرة غير الشرعية في الإسكندرية سقوط شبكة للهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

التحرير

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية للشباب الراغبين في السفر للعمل بدولتي "إيطاليا – اليونان" باستخدام بعض العائمات غير الآمنة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بينما لاذ شريكهما الثالث بالفرار.

وتبين أن المتهمين هم "ع. ع"، 41 عاما، شهرته أبو خالد، السابق اتهامه في 8 قضايا "هجرة غير شرعية"، وهارب من 11 حكما بإجمالي 12 سنة سجن، و"م. م"، وشهرته محمود الصحراوي، 27 عاما، سمسار عقارات، و"ا. ا"، 42 عاما، وشهرته إسماعيل البوجي، السابق اتهامه في 12  قضية "هجرة غير شرعية، نصب".

ويحصل المتهمون على مبالغ تتراوح مابين 20 - 35 ألف جنيه من كل شاب، متخذين من منطقة الكينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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توصلت التحريات إلى أن المتهمين أعدوا رحلة هجرة غير شرعية لإحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي، وتجميع الشباب وتسكينهم بوحدات سكنية وفيلا ملك الأول بمنطقة الكينج مريوط، والإشراف على متطلباتهم المعيشية اليومية، والتوسط لدى سماسرة الهجرة غير الشرعية في نقلهم باستخدام مراكب صيد كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثاني، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب.  

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التحرير

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