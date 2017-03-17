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حظك اليوم برج الثور السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: لا تراهن على الحظ ولا تقدم على خطوة ولا تشارك في ما لا تراه مناسباً لك، كن متعاوناً، أنت بحاجة إلى إشاعة الثقة حولك

عاطفياً: لا تجازف ولا تحمّل نفسك اكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور 

صحياً: تنظّم أمورك، وتحاول إحلال التتناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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