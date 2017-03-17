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حظك اليوم برج الحمل السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 18/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: كن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا سيترك انطباعاً ايجابياً عنك 

عاطفياً: لا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فهذا قد يدفعك إلى الندم في فترة لاحقة

صحياً: خفّف عن كاهلك أحمال الآخرين، وانتبه لصحتك وسلامتك لتبقى قادراً على القيام بمهماتك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

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