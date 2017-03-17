بالصور.. إطلالات جذابة للبلبة ودرة وإلهام شاهين بمهرجان "السينما الإفريقية" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

أطلت النجمات لبلبة وليلي علوي وإلهام شاهين ودرة بإطلالات فريدة خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته السادسة، والتي انطلقت مساء أمس الخميس بمعبد الكرنك.

وكانت من أكثر الإطلالات تميزًا إطلالة الفنانة لبلبة التي ارتدت فستانًا يشبه إلى حد كبير الزي الفرعوني.

وشارك في الدورة السادسة للمهرجان المخرج الكبير يسري نصر الله وسمير صبري ومحمود حميدة، الذي اصطحب ابنته وحفيده والمنتج محمد محمود عبدالعزيز نجل الراحل محمود عبد العزيز، الذي تسلم جائزة تكريم والده في حفل الافتتاح والقي كلمة أبكت الحضور.