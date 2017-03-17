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مقتل "هارب" في مطاردة بالأسلحة مع الشرطة في أسيوط

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مقتل "هارب" في مطاردة بالأسلحة مع الشرطة في أسيوط مقتل "هارب" في مطاردة بالأسلحة مع الشرطة في أسيوط

مصراوي Masrawy

قتل هارب في مطاردة بالأسلحة مع الشرطة

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت عزبة عطية التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مقتل هارب من تنفيذ أحكام، بعدما دخل في اشتباكات مع قوات الشرطة.

كان اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية ، يفيد مقتل "صلاح.ت. ع." 54 سنة مقيم بعزبة عطية التابعة لمركز البدارى ، هارب من تنفيذ أحكام خلال مبادلته إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت حملة مكبرة من ضباط مباحث مركز شرطة البدارى، مدعومة بمجموعات قتالية ، شنت حملة مكبرة على قرى مركز البدارى لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام وخلال مكان اختباء المتهم الهارب بادر باطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة التى بادلته إطلاق النيران التى تسببت فى مقتله أثناء محاولته الهرب من القوات.

نقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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