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إضراب عام في محاكم "جنايات المنوفية".. غدًا

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إضراب عام في محاكم "جنايات المنوفية".. غدًا إضراب عام في محاكم "جنايات المنوفية".. غدًا

مصراوي Masrawy

خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

أعلن خالد راشد نقيب المحامين في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أنهم سيدحلون غدًا السبت في إضراب عن العمل بمحاكم الجنايات على مستوى المحافظة.

وأكد "راشد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنهم ملتزمون بقرار النقابة العامة بالإضراب، تضامنًا مع محاميي المنيا الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات.

وأضاف، أن الاضراب سيكون في المحاكم الجنائية فقط وسيتم العمل في المحاكم الابتدائية والاستئناف كيوم عمل عادي.

وأشار إلي أنهم الاضراب سيكون يوم غد فقط واستمرار الاضراب سيكون قرار من النقابة العامة عقب متابعة تداعيات اضراب السبت.

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