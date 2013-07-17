مدرب حراس الزمالك يفسر سبب اختيار العقباوي

فسر أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك سر التعاقد مع محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون العرب السابق، مشيرا إلى أنه كان ضمن ثلاثة أسماء رشحهم للزمالك.

وضم الزمالك العقباوي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، ليتم به قائمة الحراس عقب انتهاء إعارة أحمد الشناوي حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وقال طاهر للموقع الرسمي للزمالك يوم الأربعاء: "العقباوي كان من ضمن ثلاثة أسماء رشحتهم لإدارة الزمالك للتعاقد معهم لدعم مركز حراسة المرمى عقب انتهاء إعارة الشناوي".

وأضاف "العقباوي كان الأقرب لعدة أسباب أهمها ظروف النادي خاصة وأن تعاقده منتهي ولن يكلف خزينة الزمالك شيئا في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية".

وتابع "العقباوي حارس متميز فنيا وأخلاقيا، وشارك لعشر سنوات من قبل أساسيا في الدوري الممتاز، ويمتلك خبرات ضخمة وليس حارسا صغيرا ووجوده قيمة كبيرة وإضافة للفريق".