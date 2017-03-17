الكهرباء: إخماد حريق بمحطة كفر الدوار.. ولا خسائر في الأرواح

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الجمعة، تم ملاحظة تصاعد دخان من غرفة الكابلات للوحدتين الأولى والثانية بمحطة كفر الدوار التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن الوحدتين الثانية والرابعة كانتا خارج الخدمة في أعمال صيانة، وتم الخروج بالوحدة الأولي لزوم أعمال التأمين وتم فصل الكهرباء عن الوحدتين الأولى والثانية وبدء أعمال مكافحة الحريق بغرفة الكابلات بالاستعانة بقوات الحماية المدنية، وتم إخماد اللهب وجاري أعمال التبريد.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد خسائر في الأرواح، وفور الانتهاء من أعمال التبريد سيتم البدء في حصر الخسائر، وجاري تحديد الأسباب.​