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تحويلات مرورية بسبب تطوير الطريق الصحراوي ومحور 26 يوليو

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تحويلات مرورية بسبب تطوير الطريق الصحراوي ومحور 26 يوليو تحويلات مرورية بسبب تطوير الطريق الصحراوي ومحور 26 يوليو

مصراوي Masrawy

الإدارة العامة للمرور

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويلات مرورية بسبب أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومحور 26 يوليو.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الجمعة، عن تحويل الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه محطة تحصيل الرسوم قبل أسفل محور 26 يوليو، للدخول إلى الجزيرة الوسطى، والسير لمسافة 100 متر، ثم العودة للطريق الرئيسي، ثم إلى الطرق الداعم من الطريق الرئيسي، والسير حتى الكيلو 37 للعودة إلى الطريق الرئيسي.

وأشارت إلى أن تلك التحويلة (منطقة العمل الأولى) سيتم تفعيلها عند رفع الأوناش للكمرات الخرسانية، ومع انتهاء الأعمال 5 مساء، تعود حركة السير لطبيعتها على الطريق الرئيسي.

وعن التحويلة الثانية، بمنطقة الأعمال الثانية، فهي الدخول من الطريق الرئيسي لطريق الخدمة بالكيلو 26.5، والسير حتى الكيلو 27، والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي، وذلك على مدار اليوم.

ومدة الأعمال بالمنطقة الأولى يومي 17، 18 مارس من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وبالثانية على مدار ساعات اليوم.

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مصراوي Masrawy

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