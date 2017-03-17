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"محامين الدقهلية" تعلن مشاركتها في "إضراب الجنايات"

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"محامين الدقهلية" تعلن مشاركتها في "إضراب الجنايات" "محامين الدقهلية" تعلن مشاركتها في "إضراب الجنايات"

مصراوي Masrawy

محافظة الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أكد محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، التزام النقابة القابة الفرعية بقرارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة برئاسة سامح عاشور، نقيب محامين ، لبدء الإضراب بمحكمة الجنايات، غدًا السبت، احتجاجًا على 7 محامين على خلفية إهانه القضاء.

وأضاف "مكاوي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقابة الفرعية بدأت منذ أمس في التواصل مع عموم المحامين بالدقهلية، لبدء الإضراب ووالامتناع عن حضور أي جلسات أمام محاكم الجنايات لحين وصول أي إشعار آخر من جانب النقابة العامة.

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