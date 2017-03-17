محاميو أسيوط يشاركون في "إضراب الجنايات".. غدًا

أسيوط - أسامة صديق:

أصدرت نقابة المحامين بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بيانًا أكدت فيه المشاركة في الإضراب أمام محاكم الجنايات، الذي دعا له سامح عاشور، نقيب المحاميين.

وقال مصطفى أنور شراقة، عضو مجلس نقابة المحامين بأسيوط، في تصريحات صحفية، إن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

وقال "شراقة": "إننا ملتزمون جميعًا بما قرره مجلس النقابة وسترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل".

وأوضح "شراقة" أن المجلس أكد عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة وعدم الاحتكاك مع القضاة أو موظف، مشيرًا إلى أن الدائرة التي أصدرت الحكم على محاميي مطاي بمحافظة المنيا ، بالحبس خمس سنوات لن يتم حضور المحامين أمامها دون وقت زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة.

وقال "شراقة" إن "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي".