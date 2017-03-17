توفير احتياجات شهر رمضان في بورسعيد بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس محمد حلمى أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه تم توفير إحتياجات شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، من لحوم وفراخ وزيوت، بالإضافة إلي 50 طن أرز لطرحها بسعر 7 جنيهات ونصف للمواطنين.

وأشار "عطا"، في تصريحات صحفية، إلي أنه سيجرى توفير لحوم طازجة وطرحها بـ10 منافذ بأسعار تعاونية يصل الكيلو الواحد إلي 80 جنيه.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإستهلاكى عن أنه سيتم إستيراد عجول لتربيتها، وأخرى للذبح الفورى، واستيراد عجول بوزن يتراوح ما بين 150 إلي 200 كيلوجرام لإستكمال دورة التربية، على أن يتم ذبحها بعد أن يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام خلال شهرين.