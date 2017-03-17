سقوط عصابة "أبو ظلام" وشقيقيه خلال تهريبهم لأسلحة نارية بمركب صيد جنوب الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا جنوب الأقصر، من ضبط تشكيل عصابي شكله ثلاث أشقاء للاتجار في الأسلحة النارية، في أثناء نقلهم للسلاح داخل مركب صيد بالنيل أمام قرية النواصر، وبحوزتهم خمس أسلحة نارية و53 طلقة حية.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورد معلومات للمقدم محمد لطفي وكيل فرع البحث الجنائي بإسنا وارمنت عن قيام ثلاث أشقاء بالإتجار فى الاسلحة النارية.

شكّل فرق بحثي برئاسة النقيب أحمد العيوطي، رئيس مباحث المركز وبرفقته النقباء عادل الجندي ومحمد الغزولى معاوني مباحث المركز، وتبين أن "أبو عوف.م" 42 سنة مزارع وشهرته "أبو ظلام" بالاشتراك مع شقيقيه "عبد الظاهر"، 55 سنة، و"ذكي" 49 سنة، ومسجل شقي خطر سلاح كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ضبطهم قوات الشرطة وبحوزتهم الأسلحة النارية والذخيرة في المكان الذي سبق ذكره، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُرر محضرا بذلك، وبعرضهم على النيابة تم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.