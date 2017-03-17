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تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

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تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

مصراوي Masrawy

مخالفة مرورية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2482 مخالفات متنوعة، و928 انتظار خاطئ، وحجز سيارتين، و24 دراجة نارية.

كما تم تحرير 62 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و85 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و58 مخالفة دخان كثيف، و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وتم ضبط 38 مخالفة صلاحية فنية للسيارات، و1642 نموذج 125، و50 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، وحجز 16 دراجة نارية "توك توك"، و38 مخالفة "حملة سرفيس".

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مصراوي Masrawy

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