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اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الصحفيين".. وبدء التصويت

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اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الصحفيين".. وبدء التصويت اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الصحفيين".. وبدء التصويت

مصراوي Masrawy

اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانون للجمعية العمومية بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبدأت اللجنة في تجهيز إجراءات بدء التصويت، عقب عقد الجمعية العمومية التي ستناقش تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2016 وحتى فبراير 2017، وميزانية النقابة.

ويتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.​

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مصراوي Masrawy

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