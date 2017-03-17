احذري.. الشيدر والجبن الكريمة وراء الإصابة بسرطان الثدي

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن الجبنة الكريمة والشيدر يتسببان في زيادة احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي، وذلك إذا ما تخططت الحدود الطبيعية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة التي أجرتها المؤسسة الخيرية لسرطان الثدي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أن تناول المرأة للجبن الشيدر والكريمي بكميات كبيرة يسهم في زيادة فرص إصابتهم بسرطان الثدي.

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وأوضحت الدراسة الأمريكية أن الجبن الشيدر والكريمي يسهم في زيادة نسب إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 50%، لاسيما وأنها تؤدي بشكل كبير إلى السمنة.

وأشارت الدراسة الطبية إلى أن السمنة هي همزة الوصل بين الجبن الشيدر والأنواع الغنية بالدسم منها، وبين تعزيز فرص الإصابة بالمرض، لاسيما وأن السمنة هي أحد المسببات الرئيسية لسرطان الثدي.