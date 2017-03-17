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بالصور.. أبو زيد والعامري يُسجلان في عمومية الأهلي

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سجل طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وهشام العامري، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وسجل كامل زاهر وعماد وحيد والعامري فاروق أعضاء مجلس الإدارة السابقون، في كشوف الجمعية العمومية للنادي الأهلي والمُقامة حاليًا بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية قبل الثالثة عصرا، بعد توافد أعداد كبيرة من الأعضاء، والذي يستلزم حضور 20% من الأعضاء أو 1000 عضو + 1، أيهما أقل.

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يذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل أمس، الخميس بعد حضور 973 عضوا، وكان مطلوبا لاكتمال الجمعية حضور 50% +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 138759 عضوا.

كامل زاهر في عمومية الأهليالعامري فاروق في عمومية الأهليطاهر أبو زيد في عمومية الأهليعماد وحيد في عمومية الأهليهشام العامري في عمومية الأهليطاهر أبو زيد في عمومية الأهلي

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