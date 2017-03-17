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مؤمن زكريا يخضع لفحص طبي أخير

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مؤمن زكريا يخضع لفحص طبي أخير مؤمن زكريا يخضع لفحص طبي أخير

التحرير

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم، الجمعة، على ملعب جامعة بيدفست في جوهانسبرج.

ويخضع مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق، لفحص طبي أخير في مران اليوم، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة بيدفست، المقرر لها الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

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وغاب مؤمن زكريا عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس، الخميس، واكتفى بأداء جانب من التدريبات البدنية؛ بسبب استمرار شكواه من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها في أحد تدريبات الفريق في القاهرة قبل السفر لجنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفست الجنوب إفريقي في الثالثة والنصف عصر الأحد في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 1-0 سجله أحمد حجازي.

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التحرير

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