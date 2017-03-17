زاهر يطمئن على بعثة الأهلي في جوهانسبرج.. والسفير يدعو الفريق للعشاء

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أجرى كامل زاهر، أمين صندوق الأهلي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا، الذي يوجد بالقاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، اتصالا بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ للاطمئنان على بعثة الفريق في جوهانسبرج.

ويصل زاهر صباح غد، السبت؛ لرئاسة بعثة الفريق إلى مقر إقامة الأهلي في جوهانسبرج، لكنه حرص في اتصاله بمدير الكرة على الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وإقامة البعثة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص الأمور الإدارية بالفريق.

كما حرص زاهر على نقل تحياته لجميع اللاعبين وتحفيزهم قبل مباراة الأحد، مطالبا الجميع بالتركيز لحسم التأهل الذي يسعى إليه الجميع؛ من أجل مواصلة المشوار الإفريقي هذا الموسم.

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من جانبه قرر السفير المصري في جنوب إفريقيا، إقامة يوسف نجيب الملحق الإداري للمكتب الإعلامي للسفارة مع بعثة الفريق في جوهانسبرج للعمل على توفير كل احتياجات البعثة.

كما حرص السفير على تقديم دعوة عشاء لبعثة الأهلي في الوقت الذي تحدده البعثة، بينما تعذر قبول الدعوة؛ بسبب ارتباط الفريق بموعد التدريبات والسفر بعد المباراة مباشرة، حيث تغادر البعثة جنوب إفريقيا في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل في طريقها إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفست الجنوب إفريقي في الثالثة والنصف عصر الأحد في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي1-0 سجله أحمد حجازي.