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عبد الحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني للأهلي وبيدفست

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عبد الحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني للأهلي وبيدفست عبد الحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني للأهلي وبيدفست

التحرير

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اختار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قاعة كبيرة بفندق إقامة الأهلي للبعثة؛ لأداء صلاة الجمعة قبل التوجه للمران. 

وفضل مدير الكرة أن تؤدي البعثة صلاة الجمعة في نفس فندق الإقامة؛ لتفادى تنقل اللاعبين كثيرا قبل المران المحدد له في الثالثة والنصف عصرا.

كما سيحضر سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، غدا، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيدفست، الذي سيقام في الثانية ظهرا، بقاعة الاجتماعات الخاصة بالملعب (مبومبايي)، الذي تقام عليه مباراة الأهلي وبيدفست الجنوب إفريقي. 

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كما يحضر الاجتماع طاقم الحكام ومراقب المباراة ومسئولو الأمن ومسئولو بيدفست الجنوب إفريقي؛ للوقوف على كل ترتيبات اللقاء، وموعد وصول الفريقين، وكيفية انتقالات اللاعبين؛ من وإلى الملعب، والزي الذي يخوض به الفريقان لقاء الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 1-0 سجله أحمد حجازي.

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التحرير

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