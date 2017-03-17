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الشناوي: جماهير الأهلي متعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي

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الشناوي: جماهير الأهلي متعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي الشناوي: جماهير الأهلي متعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي

التحرير

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أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة بيدفست الجنوب إفريقي، والمحدد لها الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري رابطة أبطال إفريقيا. 

وشدد الشناوي على ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز في لقاء العودة بجنوب إفريقيا على صاحب الأرض والوصول إلى دور المجموعات.

وأضاف: "جماهير الأهلي متعطشة لتحقيق اللقب الإفريقي مجددا، وهو ما نسعى جاهدين إليه، ولكننا الآن أمام خطوة مهمة لتحقيق هذا الحلم بتخطي دور الـ32، الأمر الذى يستلزم من الجميع بذل أقصى مجهود، بالإضافة إلى الدعم والمساندة، وقبل أي شيء التوفيق الذى تخلى عنا في مباراة الذهاب، خاصة الفرص الكثيرة التي لاحت للفريق في الشوط الثاني".

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وعن مشاركته من عدمها، أكد حارس الفريق أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني من الكابتن حسام البدري، وكذلك مدرب الحراس بالفريق، ويسعى جاهدا لإثبات نفسه وقدرته على تحمل المسئولية، ولكنه في نفس الوقت اعتاد وزملاؤه مؤازرة الحارس الذي يشارك والوقوف جانبه؛ من أجل مصلحة الفريق. 

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن فريق بيدفست منافس قوي، ويحتل مرتبة مميزة في الدوري الجنوب إفريقي، وينافس على اللقب المحلي، وهو ما يدركه الأهلي جيدا، ويحتاج إلى بذل مجهود مضاعف لحسم التأهل.

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التحرير

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