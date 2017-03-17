بالصور.. إقبال متزايد على عمومية الأهلي عقب صلاة الجمعة

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الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، يشهد إقبالا متزايدا من الأعضاء للتسجيل الذي بدأ في العاشرة صباحًا، وتم رفع التوقيع لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

ومن المنتظر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية قبل الثالثة عصرا، بعد توافد أعداد كبيرة من الأعضاء والذي يستلزم حضور 20% من الأعضاء أو 1000 عضو + 1، أيهما أقل.

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يذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل أمس، الخميس بعد حضور 973 عضوا، وكان مطلوبا لاكتمال الجمعية حضور 50% +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 138759 عضوا.