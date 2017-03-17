معلول: حزين لغياب أجايي وغالي أمام بيدفست

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أعرب علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد لغياب صديقه بالفريق جونيور أجايي، وكذلك حسام غالي قائد الفريق عن لقاء العودة أمام بيدفست الجنوب إفريقي.

وأوضح معلول أن غياب مثل هذه العناصر، قد يكون مؤثرا على الفريق، ولكنه يثق في قدرة زملائه على تعويض هذا الغياب في اللقاء، وفقا لرؤية الكابتن حسام البدري.

وأكد معلول ثقته وثقة جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة أمام بيدفست، تضمن للأهلي التأهل إلى دور المجموعات، والاستمرار في المنافسة على اللقب الأهم هذا الموسم

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وقال معلول إنه خاض من قبل الموسم الماضي مواجهة مع فريقه القديم الصفاقسي بالكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وأشار إلى أن فرق جنوب إفريقيا قوية للغاية، وتؤدى بمنتهى الشراسة على ملعبها، فضلا عن أن بيدفست كان منافسا منظما في مباراة الذهاب بالقاهرة أمام الأهلي، وهو ما يحمل اللاعبين مسئولية مضاعفة؛ لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.