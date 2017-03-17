أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

معلول: حزين لغياب أجايي وغالي أمام بيدفست

Google+ Print
معلول: حزين لغياب أجايي وغالي أمام بيدفست معلول: حزين لغياب أجايي وغالي أمام بيدفست

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد لغياب صديقه بالفريق جونيور أجايي، وكذلك حسام غالي قائد الفريق عن لقاء العودة أمام بيدفست الجنوب إفريقي. 

وأوضح معلول أن غياب مثل هذه العناصر، قد يكون مؤثرا على الفريق، ولكنه يثق في قدرة زملائه على تعويض هذا الغياب في اللقاء، وفقا لرؤية الكابتن حسام البدري. 

وأكد معلول ثقته وثقة جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة أمام بيدفست، تضمن للأهلي التأهل إلى دور المجموعات، والاستمرار في المنافسة على اللقب الأهم هذا الموسم 

شاهد أيضا

وقال معلول إنه خاض من قبل الموسم الماضي مواجهة مع فريقه القديم الصفاقسي بالكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. 

وأشار إلى أن فرق جنوب إفريقيا قوية للغاية، وتؤدى بمنتهى الشراسة على ملعبها، فضلا عن أن بيدفست كان منافسا منظما في مباراة الذهاب بالقاهرة أمام الأهلي، وهو ما يحمل اللاعبين مسئولية مضاعفة؛ لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016