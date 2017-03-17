ماذا يحدث عندما تلغى رحلة طيرانك لـ"عدم الجدوى الاقتصادية"؟

كتب - هشام عواض:

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الفترة القليلة الماضية إلغاء العديد من الرحلات الجوية للملكة العربية السعودية وأيضا لدول أخرى مثل العراق وجنوب السودان.

وترجع سلطات المطار هذه القرارات لعدم الجدوى الاقتصادية، حيث تشكل عبئًا ماليًا على شركات الطيران ولا تدر الربح المتوقع، وذلك لأن تحرير سعر صرف الجنيه ساهم في زيادة تكلفة السفر للسعودية وساهم توقف العمرة خلال الفترة الماضية لقلة عدد الركاب للسعودية، والسبب الأخر قلة عدد ركاب الرحلات.

وكان مصدر أكد في تصريح سابق لـ"مصراوي"، أن إلغاء الرحلات هو أمر طبيعي يحدث في معظم الشركات، وفي هذه الحالات يجري التنسيق بين مكاتب الطيران وسلطات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.