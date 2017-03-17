ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن غاز قادمة من السعودية

السويس - حسام الدين أحمد



استقبل ميناء الزيتيات، اليوم الجمعة، السفينة "جازايجين" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر.

وأضاف "يوسف" أن ميناء سفاجا استقبل السفينة غزالة وعلى متنها 46 شاحنة و12 راكبًا، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 429 راكبًا و19 شاحنة و16 سيارة، والسفينة "النوى إكسبريس"، وعلى متنها 70 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 188 راكبًا و101 شاحنة و5 سيارات، والسفينة "الحرية" وعلى متنها 75 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع استقبال العبارة سينا وعلى متنها 199 راكبًا و2 براد و7 تريلات، كما تغادر العبارة "سينا" الميناء وعلى متنها 317 راكبًا و28 برادًا و14 تريلا وسيارتين و215 طرد سمك.