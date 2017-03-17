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عبد الحميد طه: المرأة الدمياطية نموذج في تحقيق التنمية الشاملة

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عبد الحميد طه: المرأة الدمياطية نموذج في تحقيق التنمية الشاملة عبد الحميد طه: المرأة الدمياطية نموذج في تحقيق التنمية الشاملة

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إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى المشاركة السياسية على مدار التاريخ وخصوصًا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما نجحت في الحصول على أكبر عدد من المقاعد في تاريخ البرلمانات المصرية من خلال المجلس الحالي.
وأضاف محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المرأة الدمياطية نموذج يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة بقرى ومدن المحافظة، مشيدًا بجهدها في دعم أسرتها وتعليم أولادها، وتابع "هناك الكثير من السيدات اللاتي كافحن لأعوام طويلة من أجل إنجاح أزواجهن وأولادهن"، مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح للمرأة المصرية، تزامنًا مع تنفيذ المشروعات القومية في الكثير من المحافظات.
وقررت كريمة البدري مقرر عام المجلس القومي للمرأة بدمياط، عقد لقاء شهري خلال أيام لمناقشة استراتيجية المجلس القومي للمرأة حتي عام 2030، وتكريم عدد من النساء اللائي تميزن خلال مشوارهن في العمل أو قدمن قصص كفاح مع أسرهن.

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