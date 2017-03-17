إحالة مسئولين عن إزالة عقار مخالف بالإسكندرية إلى النيابة الإدارية

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إحالة جميع المسئولين بحى المنتزه ثان عن إزالة عقار مخالف رقم 40 بشارع عبد الحليم محمود إلى النيابة الإدارية، وذلك لتقاعسهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالك العقار.

وأوضح المحافظ، فى تصريحات صحفية له، أن المحالين للتحقيق تراخوا فى تنفيذ القانون ضد مالك العقار مما مكنه من التمادي في المخالفة والوصول بأعمال البناء من الدور الثالث إلى الدور الثامن.

وشدد "سلطان" على المختصيين بالإدارة الهندسية وجميع المسئولين بالحي عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بسرعة معاينة العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وإزالة أى تعديات ومخالفات.

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو مخالفة في حق مدينة الإسكندرية وتاريخها العريق وسيتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه أي مخالف.

وأضاف المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على القضاء على ظاهرة البناء المخالف التى باتت تهدد حياة وآمن المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والمرافق.