إضراب محاميي الوادي الجديد أمام "جنايات أسيوط".. غدًا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال محمد بشير، نقيب المحامين بمحافظة الوادي الجديد، إن النقابة الفرعية بالمحافظة متضامنة مع الزملاء المحامين في مركز مطاي بمحافظة المنيا، والذين صدر ضدهم حكم بالحبس.

وأكد "بشير" أنهم سيقاطعون جلسات محكمة الجنايات بمحافظة أسيوط، غدًا السبت، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، بالإضراب العام عن حضور جلسات محاكم الجنايات، موضحًا أن الوادي الجديد تتبع محافظة أسيوط جنائيًا.

أوضح "بشير" أن محاميي الوادي الجديد، منتظمون غدا السبت في علمهم أمام المحاكم الابتدائية، وجلسات الاستئناف بشكل طبيعي علي مستوي دائرتي الوادي الجديد بمركزي الخارجة والداخلة.

كانت نقابة المحامين، قد أعلنت الخميس الماضي في جلستها المنعقدة بمقر النقابة بالقاهرة الإضراب العام أمام محاكم الجنايات؛ تضامنًا مع المحامين الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة 5 سنوات بمركز مطاي في محافظة المنيا.