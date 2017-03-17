أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إضراب محاميي الوادي الجديد أمام "جنايات أسيوط".. غدًا

Google+ Print
إضراب محاميي الوادي الجديد أمام "جنايات أسيوط".. غدًا إضراب محاميي الوادي الجديد أمام "جنايات أسيوط".. غدًا

مصراوي Masrawy

محمد بشير نقيب المحامين بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال محمد بشير، نقيب المحامين بمحافظة الوادي الجديد، إن النقابة الفرعية بالمحافظة متضامنة مع الزملاء المحامين في مركز مطاي بمحافظة المنيا، والذين صدر ضدهم حكم بالحبس.

وأكد "بشير" أنهم سيقاطعون جلسات محكمة الجنايات بمحافظة أسيوط، غدًا السبت، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، بالإضراب العام عن حضور جلسات محاكم الجنايات، موضحًا أن الوادي الجديد تتبع محافظة أسيوط جنائيًا.

أوضح "بشير" أن محاميي الوادي الجديد، منتظمون غدا السبت في علمهم أمام المحاكم الابتدائية، وجلسات الاستئناف بشكل طبيعي علي مستوي دائرتي الوادي الجديد بمركزي الخارجة والداخلة.

كانت نقابة المحامين، قد أعلنت الخميس الماضي في جلستها المنعقدة بمقر النقابة بالقاهرة الإضراب العام أمام محاكم الجنايات؛ تضامنًا مع المحامين الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة 5 سنوات بمركز مطاي في محافظة المنيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية